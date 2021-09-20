В Пензе продолжается подготовка к финалу конкурса “Татар кызы – Пенза 2021”. Для участниц финала областного конкурса красоты и таланта состоялись мастер-классы по завязыванию платков, провела его настоящий мастер своего дела Дина Исянова. Она показала все тонкости этого процесса, продемонстрировала девушкам как завязывать декоративный узел, как свернуть свободный край на манер цветка. Девушки мгновенно преобразились после проведения мастер-класса

Платок – очень женственный аксессуар, способный подчеркнуть мягкость и изящность татарской девушки. Он прекрасно сочетается с одеждой, как делового, так и повседневного стиля.

Также девушки приняли участие в мастер-классе по вышиванию, который провела Фирдаус Тумеркина. Она рассказала о методах и стилях вышивания. Творческие работы девушек будут оценивать жюри на финале конкурса. Мастер-классы прошли в очень душевной обстановке, девушки исполнили татарские народные песни.

Татарская Автономия Пензенской Области