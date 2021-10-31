Татары Пензы провели круглый стол, приуроченный ко Дню народного единства

29 октября в офисе татарской автономии был организован и проведен круглый стол «Межэтнические отношения и межэтническая коммуникация», приуроченный ко Дню народного единства. В качестве спикеров выступили председатель РОО “ТНКА ПО” Туктаров Ж.З ., заместитель председателя РОО “ТНКА ПО” Мухамеджанова В.Ф., заведующий Центра изучения татарской диаспоры ИТЭР АН РТ Хамидуллин Б.Л., исполнительный директор дирекции Международного конкурса “Татар кызы”, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Гиниятуллина Г.Ш., заместитель директора по воспитательной работе Института экономики и управления ПГУ, кандидат экономических наук, доцент Питайкина И.А.

В качестве участников заседания круглого стола выступили представители молодежи НКА Пензенской области. Ребята пришли в национальных костюмах, и в качестве подарка принесли свое национальное блюдо. В течение работы круглого стола обсудили вопросы межнационального взаимодействия, вопросы сохранения дружеских связей между народами, проживающими в Пензенском регионе. Также обсудили вопросы самоидентификации,цифровизации. Благодаря встрече ребята узнали много нового, задавали вопросы и делились мнениями.

В работе круглого стола также приняли участие представители Всемирного конгресса татар.

Наши друзья из Казани рассказали о своих проектах, новых идеях и о планах на будущее. Также подчеркнули, что мероприятие является актуальным в современных условиях глобализации. В своем выступлении отметили важность участия каждого гражданина РФ в переписи населения.

Мы живём в огромном многонациональном государстве. Молодёжь-будущее развития страны, ее успех в строительстве лучшей жизни, в дружбе, взаимопонимании и бережном отношении к любой национальной культуре.

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