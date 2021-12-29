Татары Узбекистана представлены на страновой конференции российских соотечественников в Ташкенте

25 декабря 2021 года в Ташкенте состоялась очередная страновая конференция российских соотечественников Республики Узбекистан, в которой приняли участие председатели и активисты общественных объединений.

Собравшиеся обсудили актуальные проблемы жизни российских соотечественников, предстоящие мероприятия в культурной и образовательной сфере.

Татар Узбекистана на мероприятии представили председатели Правления Татарских общественных культурных центров из городов Ташкент, Янгиюль, Джизак, Самарканд, Навои, Карши и Фергана.

С приветственными словами к участникам обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Мальгинов О.С., советник Председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан Ахмедов Д.Ш., руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Вождаев М.В., представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А.

Со своими докладами выступили представители русского, татарского, башкирского и крымско-татарского национальных культурных центров.

Отличившиеся активисты русского, татарского, башкирского и крымско-татарских центров были отмечены Почетными грамотами Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.

Соотечественникам, внесшим вклад в дело сохранения родного языка, культуры и национальных традиций татарского народа, А.А.Ахтареевым был вручен памятный знак «Габдулла Тукай 135 лет со дня рождения».

В рамках прошедшей встречи, председатели татарских центров посетили кабинет Татарского общественного культурно-просветительного цента г.Ташкента в здании Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан.

Мероприятие освещалась корпунктом Телеканала Татарстан новый век в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан