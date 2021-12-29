Работа во благо своего народа

Декабрь подходит к своему календарному завершению – наступила заключительная декада 2021 года. Национально-культурная автономия татар «Татар Рухы» г. Магнитогорска совместно с отделом татарской культуры Дома дружбы народов собрали общественных деятелей, участников и руководителей ансамблей «Сююмбике», «Сюмбеля», «Йолдыз», «Каусария», «Казаныш», «Дулкын», клуба татарской молодёжи «Идель» и организации татарских женщин «Ак калфак» в уютной атмосфере татарского культурного центра, чтобы подвести итоги совместной работы за прошедший год.

От депутата Государственной Думы, председателя совета «Федеральной национально-культурной автономии татар» Ильдара Гильмутдинова активным членам автономии и Дома дружбы народов были вручены благодарственные письма за вклад в возрождение, сохранение и развитие языка, национальной культуры и духовных традиций татарского народа.

Высоких республиканских наград были удостоены: художник и скульптор Назир Гайфуллин и самобытный писатель Габдулхак Ахметов. От Дома дружбы народов – руководитель ансамбля татарской песни «Йолдыз» Лиана Габдрахманова и его ведущая солистка Илина Канбекова, руководитель клуба татарской молодёжи «Идель» Алия Зигангирова и его самые преданные участники Римма Нигматова и Ринат Башаров, руководитель детского ансамбля татарского танца «Дулкын» и взрослого ансамбля любителей татарского танца «Казаныш» Татьяна Ивановна Суярко и активная участница взрослого состава Нурия Мухамедшина.

Благодарностью постоянного представителя Республики Татарстан по Уральскому региону Х.М. Гильфанова были отмечены золотые юбиляры от 65 до 100 лет и участники творческих коллективов за вклад в сохранение и развитие татарской культуры на территории Челябинской области.

Самой старшей и мудрой Симбике Мухаматжановне Нигматуллиной исполнилось в 2021 году ни много ни мало – 100 лет! На торжественное мероприятие она просила не ждать, хотя до сей поры сохраняет ясность мысли, чистоту души и доброту сердца. Однако на встречу пришла пользующаяся уважением магнитогорцев участница ансамбля мунаджатов – 92-летняя Каусария Ахметгалиевна Ибатуллина, именем которой и был назван этот коллектив, пришедшая на эту памятную встречу, удостоившаяся внимания и восхищения присутствующих и получив заслуженную награду.

Всем награжденным в дар были преподнесены памятные подарки – книги «Татары – первостроители Магнитки», изданными автономией татар г. Магнитогорска и подарочные экземпляры книг «Татарский мир» и «Татарская национальная кухня», присланными специально для этого случая Всемирным конгрессом татар.

Председатель автономии «Татар рухы» Кадиминур Тагиров поделился тем, как прошла рабочая конференция от ФНКАТ в Москве, наметил планы на грядущий 2022 год.

В завершение официальной части Илина Канбекова поздравила всех присутствующих с наступающим Новым Годом, исполнив авторскую композицию «Яңа ел». В преддверии предстоящих праздников клип на эту песню каждый день транслируют в эфире на телеканале TMTV (г. Казань). Все те, кто хоть каким-то образом соприкасается с татарской культурой, пытается сохранить родной язык, возродить старинные традиции и обычаи в современном мире, без преувеличения, достойны всеобщего уважения. Это огромная и кропотливая работа, результаты которой слагаются в кирпичики фундамента истории и культуры татарского народа. И люди делают это по зову сердца и души, ведь только совместными усилиями можно достичь значимых результатов.

Илина Канбекова