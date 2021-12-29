В Казани состоялось открытие персональной выставки Рината Ханафеева «Кайту»

В Литературно-мемориальном музее А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина в Казани состоялось открытие персональной выставки Рината Ханафеева под названием «Кайту» («Возвращение»). Название экспозиции символично. Долгое время мастер кисти жил в Киргизской Республике, а недавно решил вернуться в родной Татарстан – живописец родом из Чистополя. Этому предшествовало участие художника в пленэре «Старинный Чистополь. Возрождение», поддержанном президентским грантом.

Напомним, что всероссийский художественный пленэр Чистополь принимает с 2019 года по инициативе Союза художников Татарстана. В течение двух недель участники пленэра пишут картины с видами на старинные дореволюционные дома и знаковые места Чистополя, купеческий центр которого имеет статус исторического поселения федерального значения. «Когда меня пригласили на пленэр в город Чистополь, мне там очень понравилось, – поделился автор выставки с корреспондентом ИА «Татар-информ». – Кроме того, в Чистополе живёт моя мама. Это моя родина. Я очень соскучился». Его стиль друзья в шутку называют «интегральным реализмом». В математике интеграл можно представить как аналог суммы для бесконечного числа бесконечно малых слагаемых. Так и в картинах Рината Ханафеева одновременно «живут» много сюжетов, которые складываются в общую идею.

Художник родился в 1963 году в Чистополе. Спустя пять лет семья переехала в Киргизию. Там Ринат Ханафеев окончил школу, художественное училище, работал художником театра, вступил в Союз художников Кыргызстана. На своей первой персональной выставке в Казани автор представил чуть более 40 полотен. «Хочу работать дальше, хочу быть нужным своему народу», – поделился он своими планами.

rt-online.ru