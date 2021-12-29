В Полпредстве Татарстана презентовали книгу о татарах Финляндии

«Татары Финляндии: история, интеграция, сохранение идентичности» – книгу с таким названием презентовали в Полномочном представительстве РТ в РФ.

Москвичам ее представил автор – имам мусульманской общины Финляндии Рамиль хазрат Беляев. Ранее в уходящем году он познакомил с книгой соплеменников в Санкт-Петербурге и Казани.

Открыл и вел презентацию заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин.

Мнением о книге поделился заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов.

«Встреча с москвичами для меня особенно важна. В Москве я учился, именно отсюда 18 лет назад уехал в Финляндию. Благодарю Равиля Калимулловича Ахметшина за поддержку и содействие в организации данной встречи», – сказал Рамиль хазрат.

В начале мероприятия участники увидели фильм, рассказывающий о татарах Финляндии, режиссером которого выступил тоже Рамиль хазрат. Затем подробно он рассказал о книге, о том, как велась работа над изданием, какие вопросы в ней затронуты.

В книге говорится о теориях возникновения татар, взглядах татар Финляндии на национальность и религию, связях с финским государством и отношениях с финским народом.

Она состоит из семи частей, первая посвящена общей истории татар. Остальные главы — истории татар Финляндии, которая начинается с татарских сел Нижегородской области, преимущественно с села Актуково, и заканчивается сегодняшним днем.

В нее вошли архивные документы, которые прежде еще нигде не публиковались, фотографии. Часть книги посвящена анализу того, как татарам Финляндии в условиях меньшинства удалось сохранить свой родной язык и религию.

В нее вошла информация и о сотрудничестве татар Финляндии с Полпредством Татарстана. Они неоднократно посещали представительство, а заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встречался с соплеменниками в Финляндии.

Автор ответил на многочисленные вопросы москвичей.

Данная книга издана на средства гранта, предоставленного Правительством Татарстана. В ближайшее время она выйдет в Казани на татарском языке.

В завершении встречи Эмиль Фазуллин вручил активным деятелям татарской общины Москвы памятные знаки, изготовленные по заказу Полпредства Татарстана к 135-летию Г.Тукая. Знак Эмиль Венерович вручил и Рамилю хазрату Беляеву.

В презентации приняли участие председатель Совета руководителей общественных объединений при Полпредстве Татарстана Назиф Мириханов, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров, директор школы № 1186 им. Мусы Джалиля Роза Шакирова, народная артистка Татарстана и заслуженная артистка России Наиля Фатехова и другие.

В настоящее время татар в Финляндии всего около 600-700 человек. Но, несмотря на небольшую численность, из всех зарубежных татарских диаспор она по-прежнему остается наиболее активной, самодостаточной и сплоченной.

Рамиль Беляев должность имама мусульманской общины в Финляндии занимает с 2004 года, был направлен Духовным управлением мусульман европейской части России. Он выполняет все религиозные обряды: совершает обряд имянаречения, никях (мусульманский обряд бракосочетания), посещает меджлисы в домах, читает проповеди, дает религиозные уроки детям, проводит экскурсии посетителям мечети – местным жителям, рассказывая на финском языке об исламе и татарской общине.

Является режиссером документальных фильмов «Дорога к храму» и «Священное наследие», они посвящены истории сохранения духовности татар Финляндии. Также Рамиль Беляев – главный редактор журнала «Новости общины». В 2017 году в Хельсинки он защитил диссертацию на тему: «Татарская диаспора Финляндии: вопросы интеграции и сохранения идентичности».

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