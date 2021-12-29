tatruen
Главная / Новости / Муфтий Татарстана провел педсовет в медресе «Мухаммадия»
Муфтий Татарстана провел педсовет в медресе «Мухаммадия»

Муфтий Татарстана провел педсовет в медресе «Мухаммадия»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.12.2021 0 3

29 декабря, муфтий Татарстана, директор медресе «Мухаммадия» Камиль хазрат Самигуллин провел заседание педсовета. На повестке дня собрания стояли вопросы подведения итогов уходящего 2021 года и первого полугодия 2021-2022 учебного года, а также задачи и планы на второй семестр. В ходе педсовета были озвучены итоги летней проверки Министерства образования и науки РТ, результаты  участия шакирдов «Мухаммадии» в конкурсах и олимпиадах на республиканском, региональном и всероссийском уровнях. В рамках задач на второй семестр планируется провести мероприятия, посвященные к 140-летию медресе «Мухаммадия», 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией и т.д.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.