Муфтий Татарстана провел педсовет в медресе «Мухаммадия»

29 декабря, муфтий Татарстана, директор медресе «Мухаммадия» Камиль хазрат Самигуллин провел заседание педсовета. На повестке дня собрания стояли вопросы подведения итогов уходящего 2021 года и первого полугодия 2021-2022 учебного года, а также задачи и планы на второй семестр. В ходе педсовета были озвучены итоги летней проверки Министерства образования и науки РТ, результаты участия шакирдов «Мухаммадии» в конкурсах и олимпиадах на республиканском, региональном и всероссийском уровнях. В рамках задач на второй семестр планируется провести мероприятия, посвященные к 140-летию медресе «Мухаммадия», 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией и т.д.

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