Трое представителей Республики Татарстан стали победителями всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

В Москве завершился Всероссийский молодежный форум «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина» для участников всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках мероприятия состоялся финал конкурса в номинациях «Моя гордость. Моя малая родина» и «Моя страна. Моя история. Мой космос». По итогам защит, прошедших в онлайн и офлайн форматах, были определены 23 победителя. В их число вошли сразу трое представителей Республики Татарстан – Наиля Каримова, Рената Хакетдинова и Руслан Матурин.

Наиля Каримова и Рената Хакетдинова одержали победу в номинации «Моя гордость. Моя малая родина» в младшей возрастной категории (от 14 до 17 лет).

Наиля Каримова, ученица школы №3 Бугульмы,представила проект создания электронной аудио-базы памятников родного города. Материалы публикуются в сообществе «Цифровизация памятников» социальной сети «ВКонтакте», в котором школьники рассказывают историю главных достопримечательностей города.

«Нашему городу Бугульме в этом году исполняется 240 лет. Город безвозвратно теряет следы истории, наш проект направлен на решение этой проблемы. Очень рады, что его поддержала платформа «Россия – страна возможностей»! Теперь у нас появилось еще больше мотивации продолжать развивать проект!» – рассказала Наиля Каримова.

Рената Хакетдинова, ученица Раифской среднейобщеобразовательной школы Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, представила проект создания Центра детского экотуризма, телевидения и творчества в родном Раифском районе. В рамках деятельности центра ребята смогут освоить азы основных телевизионных специальностей, вести краеведческую работупо сбору и систематизации информации об истории поселения, получить туристические навыки и познакомитьсяс традиционными промыслами и основами художественной обработки материалов.

Рената поделилась планами реализации проекта: «Наш проект позволит не просто объединить три направления под вывеской одного центра, а получить эффект синергии. Юные журналисты в сотрудничестве с юными краеведами собирают информацию и разрабатывают текстовую часть экскурсионных маршрутов, юные операторы и монтажеры готовят фото и видеоматериалы для визуального наполнения маршрутов и ведут съемки во время походов. Пешие переходы длиной до 10 км позволят участникам маршрутов побывать в заповедном лесу, получить туристические навыки, а новые знания об обитателях леса помогут изготовить своими руками сувениры в «Лесной мастерской»: фигурки совы, лисы, зайца. Сотрудничество с эко-фермой дополнит просветительскую деятельность центра работой на настоящем сельском подворье».

Руслан Матурин, специалист по работе с молодежьюмолодежного центра «Шатлык», стал победителем номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос» старшей возрастной категории (от 17 до 35 лет). Руслан защитил интерактивный интеллектуально-познавательный патриотический проект «Дорогами Побед», направленный на знакомство школьников с историей Великой Отечественной войны. Проект представляет из себя серию игр для команд школьников в возрасте 15-17 лет. Темой игр являются герои, основные этапы и сражения войны. Итоговая встреча проходит в формате военно-спортивного турнира «Я готов служить Родине». В холле молодежного центра организуется выставка оружия, военной формы, элементов экипировки от АНО «Центр военно-спортивных игр РТ», Клуба Активного отдыха «Полигон – 16» и ПОУ «Набережночелнинская автошкола ДОСААФ». Помимо спортивных игровых эстафет девочки готовят творческие номера: песни, частушки, стихи военных лет, которыми будут радовать участников во время запланированных «военных передышек».

«Проект «Дорогами Побед» – единственный в городе Набережные Челны, с помощью которого духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения осуществляется ненавязчиво, через включение в интеллектуально-культурное пространство познавательной игры и военно-спортивного состязания», – отметил Руслан Матурин.

Участниками Всероссийского молодежного форума «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина», проходящего с 29 сентября по 1 октября при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, стали финалисты номинации «Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)», а также номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос», приуроченной к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. Тематика космоса, наряду с наукой и технологиями, стала основной для 18 сезона конкурса «Моя страна – моя Россия».

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал: «Форум «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина» стал завершающим для кампании очных защит всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» 2021 года. 18 сезон стал самым масштабным и, пожалуй, самым насыщенным за всю историю проекта. Впереди у участников – торжественное награждение, программа постконкурсного сопровождения, реализация и масштабирование собственных проектов и, уверен, участие в новых сезонах проектов платформы «Россия – страна возможностей», которые откроют еще больше возможностей для их саморазвития».

Участники всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» второй год подряд имеют дополнительную возможность получить грантовую поддержку проекта от Федерального агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит эксперты «Грантового конкурса молодежных инициатив» Росмолодежи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценили работы конкурсантов и рекомендовали лучшие из них к получению грантов на реализацию собственных проектов.

Гости Форума приняли участие в насыщенной деловой программе, в рамках которой смогли поделиться опытом реализации собственных инициатив в родных регионах, а также обсудить актуальные вопросы вовлечения молодежи в процессы развития территорий в рамках встречи с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорием Гуровым, который прокомментировал итоги мероприятия: «Сегодня объявлены результаты одних из самых масштабных номинаций нынешнего сезона – «Моя гордость. Моя малая родина» и «Моя страна. Моя история. Мой космос», собравших в заочном этапе конкурса более 18 тысяч авторов проектов, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия городов и малых поселений страны. Каждый участник форума – уже победитель, прошедший серьезнейший отбор, доказавший актуальность и значимость своей идеи. Уверен, что вне зависимости от распределения мест, проекты финалистов будут реализованы и принесут значительный вклад в развитие своего региона и страны».

Гостем мероприятия стал летчик-космонавт РФ, Герой РоссииВалерий Токарев, который рассказал: «12 апреля 1961 года советский гражданин Юрий Алексеевич Гагарин показал всему миру, что для человека ответственного, посвятившего себя служению Родине и стремящемуся к новому, умеющего ставить цели и последовательно идти к ним, нет ничего невозможного. Именно таких деятельных и инициативных молодых людей, неравнодушных к судьбе своей Родины, вот уже 18 лет объединяет всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». Особенно ценно, что в этот значимый для мировой и российской космонавтики год, тема космоса стала одной из основных для проекта. Уверен, что проекты сегодняшних победителей смогут внести свой бесценный вклад в развитие космической отрасли и всей России».

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России. Участниками 18 сезона проекта стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран.

Руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова поделилась: «Номинации «Моя гордость. Моя малая родина» и «Моя страна. Моя история. Мой космос» одни из самых массовых. Высокая конкуренция. Более чем 18 тысяч участников заочного этапа только. Многие проекты победителей уже сегодня реализуются, другие готовы к реализации или требуют определенной доработки. Наша задача – не просто выявить яркие региональные инициативы, но и дать адресную поддержку, оказать содействие на пути развития проекта, потому сегодня с финалистами мы говорим не об окончании конкурса, а начале нового плодотворного совместного пути. Уже осенью этого года для них будет реализована программа повышения квалификации «Управление проектами и развитие территорий».

Одним из партнёров номинаций «Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)» и «Моя страна. Моя история. Мой космос» в 2021 году выступил Российский государственный гуманитарный университет.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов рассказал: «Всероссийский молодежный форум «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина» стал, пожалуй, самым ярким и масштабным совместным событием всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и Российского государственного гуманитарного университета в 2021 году. Мероприятие объединило инициативных молодых людей, чьи идеи уже сегодня формируют будущий облик российских территорий. Поздравляем победителей и финалистов конкурса и приглашаем к сотрудничеству с Российским государственным гуманитарным университетом для дальнейшего развития и масштабирования проектов».

Финалистов номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос» поздравил заместитель исполнительного директора фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев: «Основной тематической линией предыдущего сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Рады, что и в 2021 году в проекте представлен широкий спектр инициатив молодых людей со всей страны, соответствующих основным целям фонда «История Отечества» – направленных на популяризациюроссийской истории, реализацию программ исторического просвещения, сохранение исторического наследия и традиций народов России. Мы и впредь готовы поддерживать авторов лучших проектов конкурса и будем рады их участию в мероприятиях фонда».

Наталья Мокрицкая, генеральный директор Москино, поделилась: «Мы рады приветствовать на площадке Москино участников Всероссийского молодежного форума «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина», который проходит в рамках XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия». Мы активно работаем с молодежной аудиторией и хорошо понимаем, как важно давать дорогу молодым талантам, вдохновлять их на новые идеи и свершения, воплощать в жизнь их смелые планы и амбициозные проекты. Этот конкурс – отличная стартовая площадка для одаренных и целеустремленных людей, уникальная возможность для молодых и активных реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, беспрецедентный шанс осуществить свои мечты и сделать мир лучше».

По завершении объявления имен победителей конкурса участники Всероссийского молодежного форума «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина» отправились на ВДНХ, в центр «Космонавтика и авиация», где ознакомились с экспозицией павильона.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

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