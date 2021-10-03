В Магнитогорске состоялось мероприятие “Җыен-2021”

1-4 октября в Республике Башкортостан проходят встречи с учеными, писателями и деятелями искусства.

Сегодня наши соотечественники встретились в “Этническом медиацентре” «Объединения городских библиотек» города Магнитогорска.

Также, в Доме Дружбы Народов г. Магнитогорска состоялось мероприятие “Җыен-2021”. Главной темой стала Всероссийская перепись населения, которая начнется 15 октября.

От имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева участников встречи поприветствовал заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марс Тукаев.

Он рассказал нашим соотечественникам о важности участия в акции переписи населения для каждой татарской семьи.

Также на мероприятии состоялось вручение наград Всемирного конгресса татар членам местной татарской национально-культурной автономии “Татар рухы”, долгие годы служивших татарскому народу.

В мероприятии приняли участие не только татары г. Магнитогорска, но и наши соотечественники из соседних Баймакского, Абзелиловского и Учалинского районов Башкортостана, а также из городов Сибай и Баймак.