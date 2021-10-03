Красота материнства и семьи: в Татарстане проходит конкурс «Нечкәбил»

В Казани состоялся первый этап республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкәбил». Мероприятие было посвящено теме «Семья на всех языках» и является полуфиналом конкурса.

Конкурс «Нечкэбил» — это духовное единение людей через семью, связь поколений, милосердие, любовь к малой и большой родине. Традиционно в конкурсе принимают участие семьи со всего Татарстана.

В этом году фестиваль проводится в новом формате с трансляцией прямого эфира онлайн-офлайн мероприятия через стриминговую платформу из Дома дружбы народов Татарстана.

Открывая мероприятие, начальник Управления ЗАГС КМ РТ Гульшат Нигматуллина вручила медаль «За любовь и верность» супругам Девятаевым.

Также в рамках мероприятия наградили победителей конкурсной программы – она проходила в процессе подготовки к фестивалю. Награды вручила член Общественной палаты Республики Татарстан Изольда Жуйкова.

Так, победителями конкурса «Слово об отце» стали семья Ахмадуллиных из Сабинского района и семья Яковлевых из Верхнеуслонского района.

Победителями конкурса «Спасибо, Мама!» стали семья Николаевых из Тетюшского района и семья Ахмедовых из Дрожжановского.

В конкурсе сочинений «Жизнь замечательной семьи» лучшими стали семья Антиповых из Арского района, семья Беловых из Нурлатского района и семья Мустафаевых из Казани.

Также в день фестиваля прошло интернет-голосование за приз зрительских симпатий от официального партнера семейного отдыха – санатория «Шифалы су-Ижминводы» — победителями стала семья Хазиахметовых из Азнакаевского района. Они выиграли тур выходного дня.

Итоги конкурса «Нечкәбил» определят по результатам трех фестивальных дней. Второй и третий дни состоятся 2 и 9 октября, соответственно, с 11 до 14 часов на платформе.

minmol.tatarstan.ru