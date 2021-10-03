«Зулейха открывает глава» стал одним из самых продаваемых российских сериалов за рубеж

Национальный оператор «Роскино» представил список самых продаваемых за рубеж российских сериалов с января по сентябрь в 2021 году.

Первое место возглавил сериал «Перевал Дятлова». В списке значится и сериал «Зулейха открывает глаза», который снимали в Казани. Также самыми продаваемыми стали «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон».

Востребованность российских проектов в мире объясняется дефицитом «голливудского» контента из-за пандемии. Россия уже третий год подряд входит в топ-10 стран-экспортеров сериалов, сообщили в «Роскино».

Татмедиа