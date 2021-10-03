tatruen
Главная / Национальная жизнь / Культура / «Зулейха открывает глава» стал одним из самых продаваемых российских сериалов за рубеж
«Зулейха открывает глава» стал одним из самых продаваемых российских сериалов за рубеж

«Зулейха открывает глава» стал одним из самых продаваемых российских сериалов за рубеж

в Культура, 03.10.2021 0 5

Национальный оператор «Роскино» представил список самых продаваемых за рубеж российских сериалов с января по сентябрь в 2021 году.

Первое место возглавил сериал «Перевал Дятлова». В списке значится и сериал «Зулейха открывает глаза», который снимали в Казани. Также самыми продаваемыми стали «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон».

Востребованность российских проектов в мире объясняется дефицитом «голливудского» контента из-за пандемии. Россия уже третий год подряд входит в топ-10 стран-экспортеров сериалов, сообщили в «Роскино».

Татмедиа

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.