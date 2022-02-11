Творческая встреча на гостеприимной Большереченской земле

Сохранение языкового, культурного и духовного наследия каждого этноса России – несомненно, важная задача, поскольку из этнического многообразия складывается неповторимая яркая палитра нашей многонациональной страны. Выполнение этой задачи во многом взяли на себя национально – культурные объединения разных народов проживающих на территории Омского региона, в том числе и татар.

5 февраля 2022 года в районном поселке Большеречье прошел семинар – практикум «Сохранение и популяризация татарской традиционной одежды». В мероприятии приняли участие мастерицы из общества «Ак калфак» г. Омска, р.п.Большеречье, специалисты Объединения национальных культур «Дома дружбы» Центра татарской культуры. Целью состоявшегося мероприятия является, сохранение и развитие татарской культуры в современных условиях.

Участников семинара приветствовала Байгузина Гыльминур Валиахметовна, руководитель общества «Ак калфак» в районном поселке Большеречье. Методист центра татарской культуры «Нур» ОНК «Дома дружбы», Гульшат Мунировна Сатышева, поделилась опытом воссоздания (реконструкции) традиционной женской одежды сибирских татарок в Тарском районе. В своем выступлении она рассказала о методике работы с источниками – это подлинники-костюмы, музейные экспонаты, картины художников, фотографии, исследования искусствоведов, специальная литература, исторические описания, карточки описания музейных экспонатов.

Участниц семинара заинтересовал мастер-класс по точечной росписи, который провела Гульнара Шавкатовна Имьяминова, художник – постановщик ОНК «Дома дружбы» г.Тары. Она пояснила, как появилось это направление в художественном искусстве, какие инструменты и материалы для работы в этой технике нужны.

Мастер класс по пошиву традиционного головного убора сибирских татарок «Сарауц» провела Финура Наильевна Мухамадеева. Байгузина Гыльминур Валиахметовна поделилась опытом изготовления кисточки из гусиных перьев. У татарского народа есть свои уникальные обычаи и обряды, уходящие корнями в далекое прошлое. Национальный праздник «Каз омэсе» («Праздник гусиного пера») один из таких обрядов. Мастер-класс по изготовлению масляных кисточек из гусиного пера получился очень интересным и полезным. Умелая и опытная мастерица, Гыльминур Валиахметовна, объясняла и показывала, как складывать гусиные перья, как закреплять их цветными нитями. Участницы общества «Ак калфак» г.Омска под руководством Фагили Алимовны Чумаровой показали и научили как изготовить сложный элемент городского купеческого женского татарского платья – нагрудного украшения «Хаситэ».

В завершении мероприятия заместитель председателя городского Совета ОМТНКА «Ибирь», Марат Сафарович Катыров вручил участницам семинара-практикума благодарственные письма, за сохранение языка, традиций и обычаев татар Омского Прииртышья.

Гульшат Сатышева