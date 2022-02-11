В Татарстане стартовал новый фестивальный сезон «Созвездие-Йолдызлык»

В Татарстане стартовал фестивальный сезон XXII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Десять городов Татарстана готовятся принять на своих площадках зональные этапы проекта.

«В районах сейчас идет активная работа по подготовке к отборочным турам. Хочется выразить благодарность главам района и родителям детей-участников за помощь в создании костюмов и всяческую поддержку. К счастью, города и селы районов сегодня имеют прекрасные дома культуры, где дети смогут проявить свои способности перед членами жюри», – рассказала исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

Отборочные туры пройдут в Казани (22 февраля – 15 марта), Альметьевске (25-27 февраля), Набережных Челнах (2-3 марта), Нижнекамске (6-7 марта), Агрызе (9-10 марта), Чистополе (13-14 марта), Арске (17-19 марта), Лаишево (22-23 марта), селе Старое Дрожжаное (26-27 марта) и Зеленодольске (29-30 марта). Они охватят 45 районов Татарстана.

«Работа членов жюри фестиваля чрезвычайна важна. Мы помогаем детям Татарстана даже из самых отдаленных районов республики становиться лучше. Ведь они – наше лицо и будущее нашей страны. Многие из лауреатов уже стали взрослыми людьми и украшением нашего общества. Они играют в театрах, преподают в культурных учреждениях. Я уверена, что фестиваль будет жить еще долгие годы, так как этот постоянный воспитательный процесс не должен останавливаться», – подчеркнула председатель жюри — народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина.

Генеральный продюсер фестивального движения, заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов заметил, что в этом году ожидается около 50 тыс. заявок со всей республики.

«Если говорить о духовном суверенитете Татарстана – то за его сохранность в ответе “Cозвездие-Йолдызлык”. Для нас важно воспитать и взрастить региональную элиту и избежать ее отток. В рамках фестиваля вы не услышите ни одной низкопробной песни – только классический репертуар из золотой коллекции эстрады. Он воспитывает в детях лучшие качества, потому нам так важно, чтобы как можно больше детей становились частью фестиваля. Пока они поют, танцуют, занимаются творчеством – я спокоен за будущее страны», – отметил Туманов.

Образцы эстрады будут представлены исполнителями в возрасте от 5 до 21 года. Им будет предложено проявить себя в семи номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип». Фестивалем предусмотрены три возрастные группы.

Для улучшения результата каждого участника, в рамках проекта проходят мастер-классы от ведущих мастеров искусства. Бесплатные занятия для юных дарований уже состоялись в Верхнем Услоне, Черемшане, Заинске. 12 февраля уроки пройдут в Богатых Сабах (14.00 – районный дом культуры – по хореографии, школа искусств – по вокалу), 13 февраля в Лениногорске (11.00 – районный дом культуры).

9-13 апреля финалисты зональных этапов встретятся на Суперфинале в стенах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», где поборются за шанс выйти на Гала-концерт проекта. Традиционно он пройдет в КРК «Пирамида» 22 апреля.

В этом году учрежден специальный приз Государственного ансамбля песни и танца РТ «За сохранение национальной культуры», обладатель которого также станет известен на Гала-концерте. Номинант будет приглашен Госансамблем песни и танца РТ выступить с ним на одной сцене. Также у победителя будет уникальная возможность записать совместную песню в профессиональной звукозаписывающей студии.

«”Созвездие-Йолдызлык” – комплексный системный фестиваль, который является местом самореализации творческих детей и молодежи. Проект признан самим Президентом РТ Рустамом Миннихановым как одна из важнейших программ этноконфессиональной поддержки традиций в республике. Фестиваль сегодня является настоящим брендом», – заметил начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив Министерства молодежи РТ Динар Хафизов.

Напомним, фестивальное движение проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.