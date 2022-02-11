В Саратове обсудили выделение площадей Национальной татарской гимназии им. Г.Г. Рамаева

11 февраля состоялась рабочая встреча руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакирова с Вице-губернатором – руководителем аппарата Губернатора Саратовской области И.И. Пивоваровым. Обсуждалось выделение площадей Национальной татарской гимназии им. Г.Г. Рамаева.

Д.Ф. Шакиров рассказал об успехах татарской гимназии, проводимых мероприятиях в стенах образовательного учреждения. Вот только остается открытым вопрос посадочных мест для желающих учиться в этой школе. Как стало известно, еще в 2004 году неэксплуатируемые помещения лицея №4 г. Саратова должны были быть переданы Национальной татарской гимназии. Однако этого до сих пор не произошло. В ходе сегодняшних переговоров И.И. Пивоваров отметил, что руководство области возьмет ситуацию под личный контроль.

В обсуждении также приняли участие депутат Саратовской областной думы И.Ш. Аблязов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар М.Р. Тукаев, сопредседатель Исполкома РТНКА Саратовской области М.Р. Мадъяров.