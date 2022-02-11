Школьники и студенты могут принять участие в международной конференции на тему тюркской лингво-культурологии

21 февраля на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоится Международная научно-практическая конференция «Тюркская лингво-культурология: проблемы и перспективы».

К участию приглашаются школьники 10-11 классов общеобразовательных организаций, студенты организаций среднего профессионального образования, студенты и аспиранты высших учебных заведений Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Цель проведения конференции – вовлечение школьников, студентов и аспирантов в исследовательскую деятельность по тюркской лингвокультурологии, а также поиск путей налаживания плодотворного диалога между филологией и культурологией, историей, социологией и другими науками.

После проведения конференции всем участникам выдается сертификат об участии. Лучшие доклады по решению организационного комитета отмечаются дипломами Министерства образования и науки РТ и КФУ, руководителям обучающихся вручаются благодарственные письма.

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