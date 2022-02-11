В Казани пройдёт презентация двух книг по истории повседневной жизни татар второй половины XIX–начала XX вв.

В Казани на базе Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (ул.Батурина, 7А,2 этаж, каб. 221) 11 февраля 2022 г.: в 13:00 состоится презентация новых книг, подготовленных татарскими учеными и краеведами.

Участники мероприятия: Р.Р. Аминов (к.и.н., с.н.с. Института истории им. Ш. Марджани АН РТ), Р.Ф. Масагутов (м.н.с. Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, председатель Исполкома общества татарских краеведов Республики Башкортостан), А.М. Гайнутдинов (к.филол.н., с.н.с. Института истории им. Ш. Марджани АН РТ), И.К. Загидуллин (д.и.н., главный редактор журнала “Эхо веков”), Р.Р. Исхаков (д.и.н., зав. отделом истории Поволжья и Приуралья Института истории им. Ш. Марджани АН РТ), А.В. Ахтямова (к.и.н., с.н.с. Института истории им. Ш. Марджани АН РТ), Ф.Ш. Нуриева (д.филол.н., К(П)ФУ), А.А. Гатин (к.и.н., главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента РТ), Д.Р. Гильмутдинов (к.и.н., зав. отделом социально-политических исследований Центра исламоведческих исследований АН РТ).

Дневник татарского муллы Мухамметгарифа Рамеева = Татар мулласы Мөхәммәтгариф Рәмиев көндәлеге / Сост. Р.Ф. Масагутов, пер. А.М. Гайнутдинов. – Казань: «Грумант», 2022 – 180 с. + 4 с. цв. вкл.

Публикуемый источник представляет собой дневник Мухамметгарифа Рамеева (1852–1933), исполнявшего обязанности имама первой Стерлитамакской соборной мечети с 28 января 1891 г. по 1 августа 1929 г. Дневник, помимо подробной автобиографии автора и истории его рода, содержит ценные сведения о развитии мусульманского образования в г. Стерлитамаке Уфимской губернии, деятельности отдельных представителей городской татарской общины, их участии в политической жизни Российской империи.

В дневнике нашли отражение исторические события, связанные с выборами в Государственную думу, проведением мусульманских съездов и организацией национального совета автономии Башкирии. Издание рассчитано на историков, краеведов, религиозных деятелей и всех тех, кто интересуется историей татарского народа.

Дневник татарина-казака Ибрагима Махмутова = Татар казагы Ибраһим Мəхмүтов көндəлеге / Сост. Р.Р. Аминов, А.М. Гайнутдинов. – Казань: «Грумант», 2021. – 260 с. + 2 цв.вкл.

Публикуемый источник относится к татарским дневниковым записям, где сосредоточена различная информация, касаемая истории пос. Варна (совр. Челябинская область РФ) – самой крупной общины тюрков-казаков Оренбургского казачьего войска, представленных татарами. Во введении представлен анализ содержания рукописи. Основной текст источника написан на арабской графике, в настоящей публикации приводится перевод на кириллицу и русский язык. Кроме того, в приложении издания впервые публикуется текст метрической книги пос. Варна за 1851 г. на татарском языке, а также посемейный список душ м.п. родившихся до 1 января 1874 г., и списки родившихся и умерших душ м.п. за период с 1 января 1901 г. по 1 января 1904 г.

В дневнике читатель найдет информацию по умершим лицам мужского пола, данные о торгово-экономических операциях между автором и местными жителями, дату начала Ураза-байрама, рецепты народной медицины, сведения о датах посевных работ, баиты, молитвы, приметы и т. д.

Записи охватывают временной промежуток со второй половины XIX до начала ХХ вв. На сегодняшний день рукопись находится на хранении в семье Салии Галиулловны Холматовой, урожденной Махмутовой (1929–2021). Автор труда – местный казак Ибрагим Махмутов, вероятнее всего, занимал должность казначея. Издание адресовано историкам, краеведам, филологам и всем тем, кто стремится глубже постичь историю и быт татарского народа.

Р.Ф. Масагутов, А.А. Бурханов