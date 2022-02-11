98 казанских педагогов участвуют в конкурсе «Учитель года»

В Казани продолжается городской этап всероссийского конкурса «Учитель года». Большая часть испытаний уже позади, сейчас участники проходят этап пресс-конференций и отвечают на вопросы членов жюри.

В этом году конкурс «Учитель года» проводится в Казани в 32-й раз. Всего заявки подали более 400 учителей, по итогам районного тура в городской этап вышли 98 педагогов. Самому молодому участнику конкурса 21 год, самому взрослому – 35 лет. 35% конкурсантов – мужчины, 65% – женщины.

Конкурс проводится по 8 номинациям: «Учитель-предметник», «Педагогический дебют», «Учитель ОБЖ», «Педагог-психолог», «Учитель татарского языка и литературы», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека». Больше всего конкурсантов – по 12 – в номинациях «Учитель-предметник» и «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения».

В течение месяца конкурсанты демонстрируют членам жюри свои профессиональные навыки. Учителя уже провели показательные уроки, приняли участие в методическом семинаре, организовали мастер-классы, а теперь проходят заключительное испытание – на пресс-конференции отвечают на вопросы членов жюри. Накануне в пресс-конференции приняли участие учителя, выступающие в номинации «Педагогический дебют». Сегодня испытание проходят конкурсанты, участвующие в номинации «Учитель татарского языка и литературы». 11 февраля на вопросы будут отвечать учителя-предметники, сообщили в Управлении образования Исполкома Казани.

Интервьюерами на конкурсе выступают директора школ, руководители общественных организаций и структурных подразделений Исполкома, а также победители конкурса «Учитель года» прошлых лет. Конкурсантам предлагается ответить на разные вопросы, например, как побороть эмоциональное выгорание, как раскрыть таланты в ребенке, какой они видят школу через 50 лет и другие.

Имена победителей городского конкурса «Учитель года» будут традиционно названы в марте.

Напомним, в прошлом году учитель английского языка в гимназии №122 имени Ж.А.Зайцевой Московского района Казани Мария Голованова представила Татарстан на Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2021». Участница из Казани вошла в пятерку лучших педагогов страны, а также стала советником министра просвещения РФ.

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