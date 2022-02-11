Всемирный конгресс татар подарил татарским образовательным учреждениям г. Саратова книги на родном языке

В ходе поездки в Саратовскую область руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров ознакомился с деятельностью татарских образовательных учреждений. В национальном татарском детском саду “Чишмә” (“Родник”) дети и воспитатели встретили гостей национальными блюдами и песнями на родном языке. Садик был открыт в Саратове в 1994 году.

С деятельностью дошкольного учреждения также ознакомились руководители татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. В детском саду функционируют 4 возрастные группы, в них воспитываются 120 малышей в возрасте от 3 до 7 лет.

Воспитатели рассказали гостям о своей педагогической и воспитательной работе. А также о национальных праздниках, которые проводятся вместе с малышами: “Навруз”, “Сабантуй”, “Карга боткасы” и т.д. В завершении встречи руководитель Исполкома Данис Шакиров подарил детскому саду “Чишмә” книги для детей на татарском языке.

Также гости посетили татарскую гимназию имени Героя Советского Союза Гаяза Рамаева. Гимназия, открытая в 1992 году, с 2020 года функционирует как татарская гимназия имени Героя Советского Союза Гаяза Рамаева. Обучают детей кандидаты наук, заслуженные учителя. Много делается для сохранения традиций татарского народа и родного языка.

Руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова и руководителей татарских организаций Приволжского федерального округа в гимназии встретили татарским национальным угощением – чак-чаком. Гости ознакомились с деятельностью гимназии, а также посетили открытый урок татарского языка.

Напомним, сегодня Данис Шакиров обсуждал вопросы, касающиеся гимназии имени Г. Рамаева, на встрече с вице-губернатором Саратовской области – руководителем аппарата администрации губернатора Игорем Пивоваровым. В образовательном учреждении не хватает учебных классов. Игорь Пивоваров отметил, что работа по решению проблемы будет продолжена.