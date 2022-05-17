Тюркский мир на большом экране

В преддверии Дней тюркского кино в ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция, в которой приняли участие Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан, Генеральный консул Казахстана Ерлан Искаков и первый секретарь генконсульства Узбекистана Камол Давронов.

Исмет Эрикан поблагодарил «Татаркино» за вклад в организацию проекта и выразил надежду, что трудности, связанные с пандемией, уже позади. «Мы устали от час­тых отмен фестивалей, концертов, культурных мероприятий. И общество устало от этого, – отметил он. – Я считаю, что Дни тюркского кино будут большим и важным шагом. У тюркского мира очень много общего – у нас схожие язык, культура, религия. По­этому в фильмах, которые мы будем смотреть, зрители будут находить что-то близкое для себя».

«История сотрудничества наших республик уже давняя, и это подкреплено творческими союзами. Например, казахстанский кинофестиваль «Евразия» и Казанский МФМК имеют тесные связи и идут нога в ногу. Очень радует, что деятели кино видят перспективу и находят возможность представлять на этих фестивалях свои фильмы», – отметил в свою очередь Ерлан Искаков. В частности, он напомнил о казахстанском фильме «18 килогерц», который в прошлом году был удостоен Гран-при КМФМК. Также Ерлан Искаков выразил на­дежду, что совместный кинопроект Казахстана и Татар­стана – фильм «Тарлан» по повести Галимджана Ибрагимова к концу этого года выйдет в прокат.

Напомним, что Дни тюркского кино проходят в Казани уже в чётвертый раз. Инициатором проекта выступило турецкое консульство в Казани. Фестиваль проходит в сотрудничестве с «Татаркино» и представительствами других тюркских государств.

Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова обратила внимание, что практически все фильмы, вошедшие в нынешнюю афишу Дней тюркского кино, удостоены крупных наград. Среди них обладатель Гран-при Берлинаре – лента казахстанского режиссёра Фархата Шарипова «Схема», фильм-номинант на «Оскар» от Узбекистана «2000 песен Фариды», несколько престижных премий имеют фильмы «Озеро» (Кыргызстан), «Холод Каландара» (Турция – Венгрия), якутская картина «Надо мною солнце не садится» и другие. Дни тюркского кино завершатся 18 мая драмой «Длинная история» турецкого режиссёра Османа Синава.

Газета “Республика Татарстан”