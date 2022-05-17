Каримов покидает минпромторг РТ. Уезжает в Москву

Заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов назначен замминистра промышленности России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Каримова Альберта Анваровича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее эту должность занимал Александр Морозов. Другим распоряжением правительства он освобожден от должности. В министерстве Морозов курировал автопром.

Каримов родился 23 января 1976 года в Казани. Окончил в 1997 году Казанский финансово-экономический институт (экономическая теория, экономист),

в 2000-м — аспирантуру Казанского государственного финансово-экономического института, в 2009-м — Оксфордский университет, программа МВА (мастер делового администрирования).

В 1996–1998 годах работал руководителем группы вексельного обращения ООО «Инвестиционная компания „ТДТ-Инвест“», в 1998–2001 годах — генеральным директором, исполнительным директором ООО «Инвестиционная компания „ТДТ-Инвест“», в 2001–2004 годах — помощником первого заместителя премьер-министра РТ, в 2004–2015 годах — директором по экономике и финансам ОАО «Инвестиционно-производственный технопарк „Идея“», в 2006–2010 годах — гендиректором ОАО «Управляющая компания „Идея Капитал“», в 2010–2015 годах — председателем набсовета ОАО «Управляющая компания „Идея Капитал“», председателем совета директоров ОАО «Химград».

С 23 декабря 2015 года занимает должность заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ.

Новость взята с сайта Бизнес Онлайн