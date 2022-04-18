Участники IХ Международной олимпиады по татарскому языку посетили Тинчуринский театр

В этом году участие в олимпиаде приняло 280 учеников и студентов из Татарстана, 150 – из 27 регионов Российской Федерации и 15 человек из пяти стран мира. Участники международной олимпиады по татарскому языку 20222 года стали зрителями спектакля Тинчуринского театра “Син бит минем бергенәм” Исламии Махмутовой.

Перед спектаклем участников олимпиады поприветствовал министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он призвал участников олимпиады беречь и развивать татарский язык.

“Одна из нитей, которые связывают наш народ – это великий татарский язык, поскольку представителя татарского народа можно встретить в любой точке земного шара. Изучение татарского языка, литературы, культуры татарского народа и истории помогает воспитать среди молодежи и студентов бережное отношение и уважение к нашему родному языку, расширяет их кругозор”, – сказал в своем выступлении Ильсур Хадиуллин.

Международная олимпиада по татарскому языку проводится Министерством науки и образования Республики Татарстан с 2012 года. В олимпиаде принимают участие школьники и студенты из районов Республики, регионов Российской Федерации и других стран.

Пресс-служба Тинчуринского театра