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В IТ-парке завершился Tatar.Бу Хакатон

В IТ-парке завершился Tatar.Бу Хакатон

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Развитие предпринимательства, Главные новости, 18.04.2022 0 8

17 апреля определили победителей «Tatar.Бу Хакатон», посвященный ученому Р.Г.Бухараеву. Хакатон проводился в рамках марафона «KAZAN DIGITAL LEGENDS» для создания инновационных IT-решений, направленных на поддержку и развитие татарского языка и культуры.

За призовой фонд в размере 300 тыс. рублей боролись более 100 юных разработчиков в составе 29 команд из Татарстана и Марий Эл, Челябинской и Омской областей. Кроме того, был участник из Индии, сейчас он обучается в Университете Иннополис. Победители определялись членами жюри по итогам чекпоинтов и финальных демонстраций.

Победителям предоставляется возможность пройти стажировку в Академии наук РТ. Команды победители школьной и студенческой лиги приглашаются на форум Kazan Digital Week 2022 для презентации своих проектов и награждения.

Участники разрабатывали IT-проекты “с нуля” в течение 42 часов. В первый день Хакатона им были предложены два трека.

Трек «Әлифба++”: разработка IT-решений в сфере обучения татарскому языку и поддержания уровня языка. Хакатон был организован Институтом прикладной семиотики Академии Наук РТ, АО «Татсофт», молодежной общественной организацией «Сэлэт» и образовательной лабораторией «Sanak-lab» при поддержке правительства Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, ГБУ «Безопасность дорожного движения.

В младшей группе 3 место поделили две команды: команда “NextInt”, проект “tat.construct()” (ученики IT-лицея КФУ; участники из Казани и Лаишево). Блочный язык программирования на татарском языке (ключевые слова переведены на татарский язык). Есть Telegram-бот для изучения этого языка программирования. Команда “InTeam” (ученики Лицея Иннополис; участники из Иннополиса и Казани). Это сайт для школьников, где они могут изучить татарский язык в соревновательной форме. Есть функционал запоминания слов с помощью карточек, игры-гонки и игры с завоеванием территорий.

Второе место заняли: команда с проектом “Мин йөрим” (ученики IT-лицея КФУ и Лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ; участники из Казани). Это мобильное приложение, которое рассказывает о различных интересных культурных достопримечательностях Республики Татарстан с помощью технологии AR (дополненная реальность).

1-е место — команда с  проектом “TikTakTatar” (ученики Лицея-интерната №2; участники из Казани и Зеленодольска). Приложение-игра, основанная на настольной игре «Тик Так Бум», созданная для помощи обучения татарскому языку. Участники по очереди угадывают слова, включающие в себя заданный слог.

В старшей группе 3 место заняла команда “TRIPIX” с проект “Мәгариф”. Это сайт-приложение, которое в игровой форме обучает татарскому языку и рассказывает о культуре Татарстана, для того чтобы сделать обучение веселым и доступным каждому. С участниками беседует персонаж-косуля Майя и помогает продвинуться в изучении. Есть функционал составления предложений по словам, исторические и лингвистические тесты по текстам.

Второе место — команда “Put Anything”, проект “TatSub” (студенты Университета Иннополис; участники из Казани и Индии). Это веб-приложение, которое берет видео на татарском языке и автоматически накладывает русские субтитры на него. Это помогает в изучении татарского языка через видео-контент.

1 место — команда с проектом “Образовательная платформа” (студенты КНИТУ-КАИ; участники из Казани и Йошкар-Олы). Проект — портал для интерактивного изучения татарского языка с использованием методов геймификации. Есть чат-бот на татарском языке, который общается на свободную тему. Есть функция проверки уровня чтения текстов на татарском языке.

Газета “Республика Татарстан”

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