В Москве прошла встреча с профессором Альбертом Бурхановым

Заслуженный деятель науки РТ, ученый-историк Альберт Бурханов прочел лекцию в библиотеке Татарского культурного центра г. Москвы. Он рассказал о том, каким путем добиралось посольство багдадского халифа в Волжскую Булгарию и в каких обстоятельствах предки современных татар добровольно приняли ислам в качестве государственной религии.

Волжская Булгария была высокоразвитым государством Средневековья и активно контактировала со своими соседями. Из Средней Азии на ее территорию пришёл ислам.

Официальное принятие ислама Волжской Булгарией означало, что она становится союзником Халифата и получает его поддержку.

Ученый продемонстрировал фотографии, сделанные им во время экспедиционных поездок по тем историческим местам через, которые проследовало посольство халифа.

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