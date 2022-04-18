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Автономия татар Тверской области приняла участие в форуме “Мост Москва – Татарстан”

Автономия татар Тверской области приняла участие в форуме “Мост Москва – Татарстан”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, Соотечественники, 18.04.2022 0 2

16 апреля в Москве в Цифровом деловом пространстве города Москвы состоялся VII Молодежный форум “Мост Москва – Татарстан” с участием Президента Республики Татарстан РН Минниханова и других спикеров, достигших успехов в профессиональной карьере.

От Автономии татар Тверской области участие приняла член актива Автономии Мярьям Мужипова.

Подробнее о прошедшем мероприятии нам рассказала сама Мярьям:

«Вот и прошёл седьмой Московский молодёжный форум «Мост Москва – Татарстан», который не может быть не замечен нами. Данное мероприятие оставило неизгладимое впечатление. Радостно осознавать и непосредственно наблюдать активных, энергичных, позитивных, доброжелательных, к тому же и очень успешных людей среди нашего народа, которые вдохновляют нас своими примерами и заряжают колоссальным объёмом жизненной энергией . Их практические советы, подбадривающие лозунги, кредо раскрывают секреты относительно пути успеха. А главное, такие события объединяют нас, татар, по всей России и миру, учат не забывать о своем происхождение и помнить о силе нашего народа!».

Автономия татар Тверской области

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