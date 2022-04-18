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В Санкт-Петербурге состоялись показы фильмов из Татарстана

В Санкт-Петербурге состоялись показы фильмов из Татарстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.04.2022 0

15 и 16 апреля в Санкт-Петербурге в Татарском культурном центре состоялись показы фильмов, созданных кинематографистами Татарстана. Зрители тепло приняли новинки татарстанского кинематографа – фильмы «Сумбуль» и «Исәнмесез» («Живы ли вы»).

Зрительница Алия Ялышева выразила свое восхищение и признательность всем участникам и организаторам: «Кроме профессиональной игры хочу отметить высокий нравственный уровень фильмов, художественную ценность и человеческое наполнение. Эти фильмы – это истина, которой всем нам очень не хватает. Желаю побольше таких фильмов – содержательных, искренних, настоящих, человечных.

Организаторы Дней татарстанского кино в Санкт-Петербурге Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ринат Валиуллин и директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова договорились о постоянных показах татарстанских фильмов в северной столице России.

mincult.tatarstan.ru

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