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В Набережночелнинском театре им. А.Гилязова состоится фестиваль «Мин татарча сөйләшәм»

В Набережночелнинском театре им. А.Гилязова состоится фестиваль «Мин татарча сөйләшәм»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.04.2022 0 6

23 апреля второй год подряд в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре им. А.Гилязова состоится фестиваль «Мин татарча сөйләшәм». В этом году фестиваль посвящен теме языка. С 16.00 до 20.00 здесь пройдут различные мероприятия — языковая лаборатория и детская зона в коворкинге, выставка qot и маркет в экспозиционной зоне, показ татарского кино и караоке в малом зале и уличные экскурсии в Театральном парке.

Вход по регистрации: https://chelnyteatr.timepad.ru/event/1971229/

Организаторы: городское сообщество URBANTATAR, Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им. А.Гилязова при поддержке Всемирного форума татарской молодежи.

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