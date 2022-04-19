Татарский народный ансамбль г.Кемерово принял участие в фестивале «Талантами гордится город наш!

15 апреля в концертном зале кемеровского Дворца молодежи состоялся XXIV городской фестиваль самодеятельного творчества ветеранов «Талантами гордится город наш!».
В фестивале приняли участие
- татарский народный самодеятельный коллектив вокально-хореографического ансамбля «Дуслык»
- народный самодеятельный коллектив вокально-хореографический ансамбль «Прелюдиум» кемеровского Дворца молодежи
В рамках фестиваля прошла выставка прикладного творчества ветеранов Центрального района города Кемерово, а также выставка художественных работ Геннадия Кондратьевича Агеенко.