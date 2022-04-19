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Татарский народный ансамбль г.Кемерово принял участие в фестивале «Талантами гордится город наш!

Татарский народный ансамбль г.Кемерово принял участие в фестивале «Талантами гордится город наш!

в Новости, 19.04.2022 0 4

15 апреля в концертном зале кемеровского Дворца молодежи состоялся XXIV городской фестиваль самодеятельного творчества ветеранов «Талантами гордится город наш!».

В фестивале приняли участие

  • татарский народный самодеятельный коллектив вокально-хореографического ансамбля «Дуслык»
  • народный самодеятельный коллектив вокально-хореографический ансамбль «Прелюдиум» кемеровского Дворца молодежи

В рамках фестиваля прошла выставка прикладного творчества ветеранов Центрального района города Кемерово, а также выставка художественных работ Геннадия Кондратьевича Агеенко.

Татарский культурный центр “Дуслык” г. Кемерово

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