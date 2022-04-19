В городе Каменки рассказали об особенностях татарской культуры

Мероприятие по единению культур и народностей, противодействию национальной вражде и этнических конфликтов на территории города Каменки, состоялось 14 апреля 2022 года в краеведческом музее г. Каменки. В мероприятии приняли участие творческие коллективы, общественные организации, студенты КамТИ, местные жители города. Инициатором мероприятия выступила администрация г. Каменки. Цель мероприятия показать многообразие культур и национальностей нашей малой Родины, их сосуществование в мире и согласии, исключение конфликтов на национальной почве.

Представители Пензенской общественной региональной организации татарских женщин «Ак Калфак» (руководитель Васильева Э.Х.) рассказали об особенностях татарской культуры, представили изделия ручной работы, элементы национального татарского женского костюма. О традициях армянской культуры рассказала экскурсовод музея Беднова И.Н.. Библиотекарь СП №7 «Центральная библиотека г.Каменка» Коваль И.В. продемонстрировала мастер класс по изготовлению тряпичных символичных кукол в старой Руси и рассказала об их предназначении. Представительница таджикской культуры, ученица 9 класса МОУ СОШ № 1 –Косимова Шукрона, рассказала о своем родном крае и прочла стихотворение на таджикском языке. В завершении мероприятия и.о.главы администрации г.Каменки А.Ю. Киреев отметил важность и значимость таких мероприятий для жителей города и молодого поколения, вручил участникам сувениры с символикой города Каменки.

Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева