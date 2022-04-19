Полина Илюшкина представила свои картины на на VII Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан»

Татарстанская художница, художник- стажер Творческой мастерской живописи Российской Академии Художеств в г.Казани Полина Илюшкина представила свои картины на выставке, посвященной 1100- летию принятия ислама Волжской Булгарией 16 апреля в Москве на VII Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан», организованным Полномочным Представительством Республики Татарстан в РФ.

Выставку посетили: заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики в РФ Равиль Ахметшин, Герой России лётчик космонавт Сергей Рыжиков, герой России пилот гражданской авиации Дамир Юсупов и многие другие.

Выставка находилась в центре внимания посетителей на всем протяжении работы форума и получила множество положительных отзывов. Свои работы, посвященные исламской тематике представили художники Ильяс Айдаров, Полина Илюшкина, Мустафин Ильдар, Евгений Хайлов, Айдер Беширов, Анна Беширова.

Справка:

Илюшкина Полина Валериевна художник стажер- творческой мастерской живописи Российской академии художеств, член СХР, ТСХР. 2021 – Награждена Серебряной медалью «Достойному» Российской академии художеств за серии живописных и творческих работ цикла «С мольбертом по земному шару». 2021- Награждена Золотой медалью Творческого союза художников России за вклад в отечественную культуру. 2022- Награждена памятным знаком РТ к 135- летию Габдуллы Тукая.