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Уральцы приняли участие в семинаре-практикуме праздника Сабантуй в Татарстане

Уральцы приняли участие в семинаре-практикуме праздника Сабантуй в Татарстане

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.05.2021 0 4

С 26 по 29 апреля с. г. в Татарстане прошел семинар-практикум для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй, проживающих в регионах Российской Федерации и за рубежом на тему “Методика и технология организации и проведения народного праздника “Сабантуй”. Организаторами мероприятия выступили Всемирный конгресс татар, Министерство культуры Республики Татарстан, а также Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.

Трехдневная программа состояла из лекции и мастер-классов, знакомящие с особенностями и методами организации праздника.

Активистка РОО «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» Альфинур Аглямовна приняла очное участие в семинаре-практикуме. В онлайн формате семинара-практикума участие приняли около 23 представителей общественных организаций Свердловской области.

tatur.tatarstan.ru

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