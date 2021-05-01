Уральцы приняли участие в семинаре-практикуме праздника Сабантуй в Татарстане

С 26 по 29 апреля с. г. в Татарстане прошел семинар-практикум для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй, проживающих в регионах Российской Федерации и за рубежом на тему “Методика и технология организации и проведения народного праздника “Сабантуй”. Организаторами мероприятия выступили Всемирный конгресс татар, Министерство культуры Республики Татарстан, а также Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.

Трехдневная программа состояла из лекции и мастер-классов, знакомящие с особенностями и методами организации праздника.

Активистка РОО «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» Альфинур Аглямовна приняла очное участие в семинаре-практикуме. В онлайн формате семинара-практикума участие приняли около 23 представителей общественных организаций Свердловской области.