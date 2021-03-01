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Уроженка Казани Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Уроженка Казани Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 01.03.2021 0 3

Уроженка Казани Камила Валиева (ныне представляет Москву) одержала победу в женском турнире финала Кубка России по фигурному катанию. Соревнования прошли во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

14-летняя Валиева по сумме двух программ набрала 238,00 балла, опередив занявшую второе место 14-летнюю Майю Хромых (235,96). Третье место заняла также 14-летняя Дарья Усачева (229,71).

Стоит отметить, что все три фигуристки в виду юного возраста не смогут принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, который планируется провести в конце марта.

tatar-inform.ru

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