Уроженка Казани Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Уроженка Казани Камила Валиева (ныне представляет Москву) одержала победу в женском турнире финала Кубка России по фигурному катанию. Соревнования прошли во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

14-летняя Валиева по сумме двух программ набрала 238,00 балла, опередив занявшую второе место 14-летнюю Майю Хромых (235,96). Третье место заняла также 14-летняя Дарья Усачева (229,71).

Стоит отметить, что все три фигуристки в виду юного возраста не смогут принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, который планируется провести в конце марта.

tatar-inform.ru