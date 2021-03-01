В Зеленодольском районе открыли музей-библиотеку Каюма Насыри. Символично, что мероприятие приурочили Году родных языков и народного единства, а также 196-летию со дня рождения великого татарского ученого и просветителя Каюма Насыри. Он родился в селе Малые Ширданы Зеленодольского района.

На открытие музея-библиотеки собрались сельчане, гости из Казани. В своём выступлении заместитель главы Зеленодольского района Эльза Кадникова сказала, что Каюм Насыри был учителем таких великих людей татарской нации, как Габдулла Тукай и Галиаскар Камал, это дань уважения сыну народа.

– Про него говорят, что он «татарский Ломоносов», а значит его учения и труды важны не только для района и нашей республики, но и всей страны и татар, проживающих по всему миру, – добавила Эльза Кадникова.

Малую родину Каюма Насыри начала восстанавливать предприниматель из села Малые Ширданы, заслуженный строитель Татарстана Асия Губайдуллина. По ее словам, труды Каюма Насыри бесценны, их ещё нужно изучать и изучать, для того, чтобы все это передать следующему поколению и был создан этот комплекс.

– Это ещё не все, здесь, в его родной деревне путешественники смогут увидеть уникальные объекты: родник, из которого ученый пил воду, 500-летнюю иву, старинный колодец и красивейшую мечеть – в ее строительстве Каюм Насыри лично принимал участие. Я надеюсь, что это место станет центром татарского просветительства не только Малых Ширдан и Зеленодольского района, но и всей республики, а то и страны, – сказала Асия Губайдуллина.

Библиотека-музей закрылась еще в 2013 году из-за полного износа здания. Асия Наильевна, будучи руководителем проектной организации, решила построить новое здание для размещения в нем библиотеки-музея. Так, на деньги гранта были приобретены стеллажи и витрины, появились редкие книги из частной коллекции Каюма Насыри, фонд пополнили и местные жители.

kazanfirst.ru