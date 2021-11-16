Увидела свет книга об истории татарских поселений Октябрьского городского округа Пермского края

Настоящая работа представляет собой первую попытку целостного изучения происхождения пермских татар, истории их поселений на протяжении многих столетий, вплоть до настоящего времени.

Книга состоит из двух разделов. В первом разделе, подготовленном доктором исторических наук Файзулхаком Ислаевым, рассмотрены вопросы происхождения и этнической истории пермских татар. Наряду с общими сведениями автор стремился показать особенности формирования этнической истории пермских татар, миграционных процессов, специфику расселения и степень сохранения этнической культуры.

Второй раздел сборника, подготовленный коллективом авторов, включает статьи о татарских селениях. В статьях излагаются сведения об их возникновении и важнейших событиях в истории поселений от основания до настоящего времени.

Содействие в подготовке и издании данного историко-просветительского труда оказал Всемирный конгресс татар.