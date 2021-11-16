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Увидела свет книга об истории татарских поселений Октябрьского городского округа Пермского края

Увидела свет книга об истории татарских поселений Октябрьского городского округа Пермского края

в Новости, Слайдер, Образование, Главные новости, 16.11.2021 0 5

Настоящая работа представляет собой первую попытку целостного изучения происхождения пермских татар, истории их поселений на протяжении многих столетий, вплоть до настоящего времени.

Книга состоит из двух разделов. В первом разделе, подготовленном доктором исторических наук Файзулхаком Ислаевым, рассмотрены вопросы происхождения и этнической истории пермских татар. Наряду с общими сведениями автор стремился показать особенности формирования этнической истории пермских татар, миграционных процессов, специфику расселения и степень сохранения этнической культуры.

Второй раздел сборника, подготовленный коллективом авторов, включает статьи о татарских селениях. В статьях излагаются сведения об их возникновении и важнейших событиях в истории поселений от основания до настоящего времени.

Содействие в подготовке и издании данного историко-просветительского труда оказал Всемирный конгресс татар.

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