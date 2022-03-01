В Алтайском крае студентам РАНХиГС рассказали об истории и культуре татарского народа

Кафедра государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС реализует проект «Россия – многонациональная страна». Мероприятия, запланированные в рамках проекта, позволят познакомить студентов и преподавателей с представителями разных национальностей, которые проживают в Алтайском крае.

17 февраля в академии с лекцией выступил заместитель председателя АКОО «Дулкын» (Волна) – Артем Зинатуллин. Он рассказал собравшимся об истории и культуре татар. Участники обсудили вопросы долгий и сложный процесс формирования татарского народа, средневековые государства Великой степи и истоки тюркской культуры. Не остались в стороне народные традиции и обычаи, праздники и национальная кухня. Артём Константинович подробно рассказал о работе организации, проектах и направлениях работы. Важной частью беседы стали особенности работы национально-культурных общественных организаций в Алтайском крае.

«На сегодняшний момент в Алтайском крае проживает семь тысяч татар. Главной целью общественной организации «Дулкын» является сохранение языка и традиций и развитие культуры своего народа» – отметил Артем Зинатуллин.