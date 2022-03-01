В марте пройдет республиканская акция «Кино+Театр»

4 марта в 11:00 в ИА «Татар-информ» (ул. Декабристов, 2, 1 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту республиканской акции «Кино+Театр». В пресс-конференции примут участие директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова, директор ТГАТ им. Г. Камала Ильфир Якупов и заслуженный артист РТ Фанис Зиганшин.

Проект «Кино+Театр» впервые реализовался в Год театра в России – в 2019 году, тогда на большом экране были показаны спектакли, ставшие национальным достоянием Татарстана. Республиканская акция «Кино+Театр» была продлена в связи с небывалым ажиотажем у зрителей.

В течение марта в кинотеатре «Мир», в течение года в муниципальных кинотеатрах республики будут демонстрироваться лучшие спектакли, которых уже нет в репертуаре, но они все так же представляют большой интерес для зрителя. Стоит отметить, что это будет не только трансляция спектаклей, но и творческие встречи, общение публики с актерами театра Камала, которые раскроют немало секретов, связанных со знаменитыми постановками.

Откроется проект в Казани 6 марта знаменитой постановкой режиссера Фарида Бикчантаева по притче осетинского драматурга, актера и режиссера, Заслуженного деятеля РФ Георга Хугаева «Кара чикмән» («Черная бурка»), 2002 год.

Расписание «Кино+Театр» в кинотеатре «Мир»:

6 марта 12:00 – показ спектакля «Чёрная бурка»;

13 марта 12:00 – показ спектакля «Банкрот»;

20 марта 12:00 – показ спектакля «Ходжа Насретдин»;

27 марта 12:00 – показ спектакля «Ханума».

Спектакли из архива театра также были предложены муниципальным кинотеатрам, которые работают в сети «Татаркино». Сегодня формируется расписание на 2022 год и эти спектакли интегрируются в репертуарный план, с учетом работы с разными дистрибьюторами.

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