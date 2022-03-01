В Москве прошел концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Сибгата Хакима

За свою жизнь он написал множество стихов, которые были переложены на музыку.

Эти песни стали неотъемлемой частью современной культуры татарского народа.

Артисты и творческие коллективы ТКЦ исполнили хорошо известные и популярные песни, среди которых «Фазыл чишмǝсе», «Əнкǝй», «Юксыну» и другие.

Ведущие концерта — Розалия Ханяфеева и Альбина Валиева рассказали о жизни и творчестве Сибгата Хакима.

В концертной программе также приняли участие ансамбль «Татар моннары» (худ. рук. Зяйняб Сулейман), певицы Наиля Дусметова, Хамися Хусаинова, Рената Бадамшина, Альфина Ахметжан, Ландыш Минкина, Гузель Хоснетдинова, Раиса Кабирова, Зульфия Халилова, певец Рафек Валитов.

Ансамбль «Ясмин» (Мунжия Фассахова и Лилия Кострова) исполнил татарский танец.

Музыкальное сопровождение осуществляли концертмейстеры Джамиля Сагирова, Рушан Люкманов, Файруза Каримуллина.

Стихи С. Хакима читал Равиль Исламов.

От лица зрителей — представителей старшего поколения — активист Автономии татар Москвы Хафиз Аляутдинов выразил благодарность организаторам и участникам концерта.

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