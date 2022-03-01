Стартовали зональные этапы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Альметьевске гала-концертом завершился первый зональный этап XXII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». В нем приняли участие 1200 юных дарований из шести муниципальных районов. За три фестивальных дня компетентным жюри было отсмотрено 269 номеров. Обладатели первых, вторых и третьих мест получили путёвку на суперфинал.

«В этом году первым вестником весны стало начало фестиваля “Созвездие-Йолдызлык». Красота и чистота помыслов детей, выступающих на этой сцене, является гарантом светлого будущего Татарстана. Наша республика полна талантами – именно это ежегодно доказывает фестивальное движение. И остановить его не под силу никому», – уверена народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина.

Напомним, что отборочные туры также проходят в Казани (7 февраля – 17 марта), Набережных Челнах (2-3 марта), Нижнекамске (6-7 марта), Агрызе (9-10 марта), Чистополе (13-14 марта), Арске (17-19 марта), Лаишево (22-23 марта), селе Старое Дрожжаное (26-27 марта) и Зеленодольске (29-30 марта). Всего будет охвачено 45 районов Татарстана.

Образцы эстрады представляют исполнители в возрасте от 5 до 21 года в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

«Наша сцена стала не только главной площадкой «Созвездия-Йолдызлык» на юго-востоке, но и явилась концентрацией всех талантов, которыми богата наша сторона. Хочу выразить слова благодарности представителям всех районов республики, которые показали свои номера и были удостоены чести выйти на сегодняшний гала-концерт. Членам жюри за их труд. И отдельные слова благодарности Дмитрию Туманову, без чьего таланта, харизмы и веры в проект мы никогда бы не пришли к такому «Созвездию», – считает глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов.

Видеозаписи зональных отборочных туров можно просмотреть на официальном YouTube-канале «Созвездия-Йолдызлык». Также на сайте Pro.культура.РФ ведутся прямые трансляции зональных гала-концертов, а все их записи еженедельно, в период фестивального сезона, по выходным будет традиционно показывать телеканал ТНВ. 9-13 апреля финалисты отборочных туров встретятся на суперфинале в стенах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», где поборются за шанс выступить на Гала-концерте фестиваля. Он пройдет в КРК «Пирамида» 22 апреля.

В этом году впервые учрежден специальный приз Государственного ансамбля песни и танца РТ «за сохранения национальной культуры», обладатель которого также станет известен на Гала-концерте. Напомним, фестивальное движение проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

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