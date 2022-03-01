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В Красноуфимске прошел хоккейный турнир на призы хоккейного клуба «Ак барс» и Всемирного конгресса татар

В Красноуфимске прошел хоккейный турнир на призы хоккейного клуба «Ак барс» и Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.03.2022 0 8

26 февраля на хоккейной площадке Центрального стадиона г. Красноуфимска состоялся Свердловский областной турнир по хоккею с шайбой среди детских команд на призы хоккейного клуба «Ак барс» и Всемирного конгресса татар.

Учредители соревнований: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Всемирный конгресс татар,  ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс», Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Администрация городского округа Красноуфимск Свердловской области.

Итоги игры сложились следующим образом:

1 место команда «Сокол» (г.Красноуфимск).

2 место команда «Барда» (г.Барда).

3 место команда «Ермак» (г.Кунгур).

Победители и призеры были награждены памятными призами и кубком Всемирного конгресса татар.

tatur.tatarstan.ru

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