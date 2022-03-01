В Саранске прошла отчетно-выборная конференция Региональной национально-культурной автономии татар Республики Мордовия «Якташлар»

25 февраля во Дворце культуры г.о. Саранск состоялась отчетно-выборная конференция Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». В конференции, согласно Уставу автономии, приняли участие делегаты от районов республики и Саранска.

На входе прибывающих участников конференции встречали девушки в татарских костюмах с чак-чаком. Гостей, многие из которых приехали из районов республики, угостили чаем и выпечкой, проявив традиционное для татар гостеприимство.

В начале конференции был представлен отчет за пятилетний период работы организации, который показал плодотворную и разностороннюю деятельность автономии. Затем были внесены изменения в Устав и состоялось избрание членов правления и руководителя автономии, а также председателя правления РНКАТ РМ «Якташлар» и его заместителей на ближайшие пять лет.

Делегаты проголосовали за то, чтобы в состав правления вошли 28 человек. Персональный состав избрали списком. Председателем автономии единогласно был избран руководитель ООО «Мордовагроресурс», руководитель Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Руслан Раисович Мухаев. Его кандидатура была поддержана в том числе и Главой Республики Мордовия. Председателем правления автономии избран директор Исламского культурного центра, муфтий ЦДУМ РМ Фагим Фатихович Шафиев, заместителями председателя правления: заместитель министра культуры национальной политики и архивного дела РМ Альберт Борисович Сявкаев и заместитель директора Исламского культурного центра Надия Низаметдиновна Азисова.

К собравшимся делегатам со словами приветствия от имени Главы РМ Артёма Алексеевича Здунова обратился председатель Государственного собрания Владимир Васильевич Чибиркин. Он отметил вклад татар республики в социально-экономическое, спортивное и культурное развитие региона.

Депутат Государственной думы Российской Федерации, председатель Федеральной национально-культурной автономии татар, заместитель председателя Национального Совета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар Ильдар Ирекович Гильмутдинов отметил, что РНКАТ РМ «Якташлар» одна из крупных автономий татар нашей страны, подчеркнул, что сделано татарами Мордовии немало, но еще больше предстоит сделать на благо родного народа и республики, а ФНКАТ будет оказывать необходимую помощь. Отметим, что ранее, в первой половине дня, Ильдар Ирекович посетил Исламский культурный центр, где встретился с молодежным активом автономии. Также состоялись встречи с руководством республики.

В завершающей части конференции состоялось награждение активистов, отличившихся за отчетный период, и концерт, приуроченный к 30-летию возрождения национально-культурного движения татар Республики Мордовия, которое отмечалось автономией в минувшем году. Концертная программа по традиции завершилась исполнением песни на стихи Габдуллы Тукая «И туган тел».

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