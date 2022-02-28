Москвичей познакомят со «Старинным Чистополем»

Это итоговая выставка одноименного проекта Союза художников Республики Татарстан, поддержанный Фондом Президентских грантов России.

Художественно-выставочный проект посвящен одноэтажному старинному городу Татарстана. Его цель — сохранение исторической памяти и архитектурного образа города средствами изобразительного искусства, привлечение внимания к одной из жемчужин республики.

В рамках проектах более 40 художников из Татарстана и других российских регионов в мае прошлого года собрались в Чистополе и 14 дней писали картины – старинные здания и живописные места. Так родилась выставка, включившая более 60 картин.

Многие работы сопровождаются историческими справками: кому и когда принадлежал дом и чем знаменит.

С ними уже познакомились во многих городах Татарстана, а также в Санкт-Петербурге, первая выставка прошла в Чистополе. Теперь Союз художников Татарстана представит их и москвичам.

По окончании проекта двадцать работ передадут в дар Чистопольскому музею-заповеднику, городу Чистополь и Чистопольскому Мухтасибату – партнерам проекта.

В дальнейшем планируется создание экспозиции «До» и «После», в которой объединят художественные произведения, созданные до «большого ремонта» города, и после реконструкции. В 2019 году Чистополь получил поддержку министерства культуры России – городу выделены средства по программе восстановления малых исторических городов.

В Москве выставка работает до 11 марта.

Адрес: ул. Новая Басманная, д.4, стр.1, Московский дом национальностей.

tatmsk.tatarstan.ru