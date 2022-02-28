Известны имена победителей республиканской олимпиады по татарскому языку для учащихся с русским языком обучения

С 24 по 26 февраля на базе ООК «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра прошел заключительный этап республиканской олимпиады по родному (татарскому) языку для учащихся-татар школ с русским языком обучения 4-11 классов из бюджетных общеобразовательных организаций Татарстана.

В олимпиаде принял участие 321 обучающийся из Казани, Набережных Челнов и 34 муниципальных районов республики.

Призерами стали 158 школьника из Казани, Набережных Челнов и 32 муниципальных районов республики.

Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в который вошел профессорско-преподавательского состав Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, Института развития образования РТ.

Председатель жюри – Рамиля Сагдиева, доцент кафедры татарского языкознания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

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