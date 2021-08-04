В августе в Москве пройдут традиционные Дни культуры Татарстана

Дни культуры Республики Татарстан в Москве в этом году пройдут 14, 15 и 18 августа. С культурой региона москвичи ежегодно знакомятся с 2010 года.

С учетом требований Роспотребнадзора количество мероприятий в этом году сокращено.

Программа Дней культуры Республики Татарстан в Москве

14 августа (суббота)

16.00 – Возложение цветов к памятнику поэту Г.Тукаю.

Приглашаются все желающие.

Адрес: сквер по улице Новокузнецкая, д.13/15 – 17/19.

16.30 – В Татарском культурном центре Москвы откроется выставка, посвященная 120-летию писателю, поэту и переводчику Кави Наджми и его супруге – детской писательнице и переводчице Сарвар Адгамовой.

17.00 – Музыкально-поэтический вечер «Ярату» («Любовь»).

В нем примут участие поэтесса Эльмира Җәлилова (автор книг “Кыз күңеле”, “Икебезгә бер гомер”, “Яратулы еллар”, “Төнге кояш”), заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина, композитор, лауреат республиканских и всероссийских конкурсов Миляуша Хайруллина.

Режиссер вечера – Гульчачак Шайхутдинова.

Адрес: Малый Татарский пер., д.8

Вход по списку. Регистрация по ССЫЛКЕ

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15 августа (воскресенье)

Показ фильмов с участием авторов и съемочной группы. Подробная информация будет размещена позднее.

Адрес: Малый Татарский пер., д.8

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18 августа (среда) в Московском международном Доме музыки пройдет гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан.

В нем примут участие Государственный симфонический оркестр РТ, Государственный ансамбль песни и танца (хоровая часть), а также заслуженная артистка России и народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова, заслуженные артисты Татарстана Дина Гарипова, Илюса Хузина, Ильнар Миранов и другие.

Вход строго по приглашениям. Из-за сокращения посадочных мест в концертном зале на 70%, заявки не принимаются.

Организаторы Дней культуры Татарстана в Москве: Правительство Республики Татарстан, Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Министерство культуры Республики Татарстан при поддержке Правительства Москвы.

tatmsk.tatarstan.ru