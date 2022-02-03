В Азнакаево прошла встреча с историком Альбертом Бурхановым

В центральной районной библиотеке состоялась встреча краеведов и студентов местного техникума с руководителем комитета по работе с краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, членом Научного совета при РАН, заслуженным деятелем науки РТ Альбертом Бурхановым.

Известный историк представил итоги посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией экспедиции, в которой он принимал участие. Его увлекательное выступление было посвящено путешествию Ибн Фадлана в Волжскую Булгарию, новым открытиям наших историков, которые прошли этот путь тысячу лет спустя.

– В Татарстане будет проведено множество важных мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама, – сказал он. – Думаю, что азнакаевцы, которые бережно хранят и по крупицам воссоздают историю, примут в них активное участие. Знаю, что в районе их тоже будет немало, и подготовка уже идет. Эта памятная дата подтолкнет всех нас еще больше интересоваться своими корнями, изучать прошлое.