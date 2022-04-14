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В Азнакаево стартовал конкурс “Татар малае, татар кызы”

В Азнакаево стартовал конкурс “Татар малае, татар кызы”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.04.2022 0 3

Вот уже несколько лет в районе совместно с местной общественной организацией татарских женщин “Ак калфак” и управлением образования проводится конкурс “Татар малае, татар кызы” среди дошкольников.

В этом году он организуется на базе Азнакаевского детского сада №21 “Сандугач”. Жюри под руководством заместителя руководителя исполкома района по социальным вопросам Дамира Гилязова и председатель женсовета “Ак калфак” Эльвиры Галиевой оценивает уровень знания татарского языка, самопрезентацию детей на сцене, их способности.

Здесь выступили 13 мальчиков и девочек.

aznakaevo-rt.ru

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