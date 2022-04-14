В Азнакаево стартовал конкурс “Татар малае, татар кызы”

Вот уже несколько лет в районе совместно с местной общественной организацией татарских женщин “Ак калфак” и управлением образования проводится конкурс “Татар малае, татар кызы” среди дошкольников.

В этом году он организуется на базе Азнакаевского детского сада №21 “Сандугач”. Жюри под руководством заместителя руководителя исполкома района по социальным вопросам Дамира Гилязова и председатель женсовета “Ак калфак” Эльвиры Галиевой оценивает уровень знания татарского языка, самопрезентацию детей на сцене, их способности. Здесь выступили 13 мальчиков и девочек.

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