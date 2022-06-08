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В Барнауле прошел вечер татарской музыки

В Барнауле прошел вечер татарской музыки

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.06.2022 0 8

В Центре татарской культуры «Дулкын» (Волна) прошел вечер татарской музыки. Познавательную программу подготовила член совета АКОО «Дулкын» (Волна) Низамова Фатыма Вагаповна. Она представила для гостей сюжет о музыкальной культуре татарского народа.

Исторические корни народной музыки, классические композиторы XX века, музыкальные инструменты. Так, например, первые записи татарских народных мелодий представлены в «Азиатском музыкальном журнале» за 1817 год, а скрипка и гармонь-тальянка заменила народные инструменты лишь в XIX веке. Всё это, а также много других интересных фактов, узнали участники мероприятия. По итогам состоялось караоке национальных песен.

Мероприятие прошло в рамках субсидий администрации города Барнаула для некоммерческих организаций на ведение уставной деятельности.

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