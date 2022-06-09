В Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night состоится шоукейс современной татарской музыки

Впервые на крупнейшем российском музыкальном фестивале Ural Music Night (Екатеринбург) можно будет услышать всю самую актуальную татарскую музыку на одной сцене — это будет пятичасовой шоукейс лейбла Yummy Music у Дворца игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). 24 июня с 20:30 до 01:00 часов ночи на этой площадке выступят: УСАЛ, GAUGA, Juna, ОММАЖ, URTIC, qaynar, Shanu, Malsi Music и Ilgiz. Почти все группы-участники шоукейса выпустили в этом году новый сольный альбом, а некоторые сыграют абсолютно новый материал, который только готовится увидеть свет.

Кроме того, на этой же сцене с 18:30 до 20:30 выступят независимые артисты из других городов: Marat Taturas, Feal, Arkey June, URAAN.

Ural Music Night — один из самых масштабных фестивалей страны, объединяющий более 2500 музыкантов со всей России и из-за рубежа на 100 разных площадках Екатеринбурга. Участники фестиваля — начинающие или уже известные представители музыкальной индустрии, разных направлений и жанров: от классики до этно-музыки. В этом году хедлайнерами фестиваля станут МакSим, Курара, Свидание, Татьяна Овсиенко, Песняры, Eilenkrig Crew, Запрещённые Барабанщики и многие другие (список пополняется ежедневно).

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