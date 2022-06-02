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В Касимове состоится открытие памятника Правительнице Казанского ханства Сююмбике

В Касимове состоится открытие памятника Правительнице Казанского ханства Сююмбике

в Новости, Слайдер, Главные новости, Анонс, 02.06.2022 0 4

Церемония открытия памятника правительнице Казанского ханства Сююмбике   в городе Касимов Рязанской области состоится 10 июня 2022 г.

В торжественном мероприятии примут участие Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин и др.

Открытие памятника станет частью обширной культурной и научной программы, которую ДУМ РФ проводит в г. Касимове 8-11 июня 2022 г., приурочив к 1100-летию официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии, 870-летию Касимова, а также в честь Года культурного наследия народов России. Здесь ожидается проведение праздничной пятничной молитвы в Ханской мечети Касимова, праздничный концерт для горожан и гостей города, выставки, приуроченные к юбилейным датам  др.

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