Учить татарский с волчонком Ак Буре будут в детских садах Казани

3 июня в Казани в рамках совещания заведующих детских дошкольных учреждений состоялась презентация мультимедийного проекта «Учим татарский с Ак Буре.

На сегодняшний день комплекс включает в себя 60 серий мультсериала «Учим татарский с Ак Буре», мобильное приложение «Учим татарский с Ак Буре» и методические разработки для педагогов и родителей.

Мультимедийный образовательный проект объединил передовые и традиционные методики обучения, а также современные мультипликационные и компьютерные технологии. Главный герой мультфильма маленький волчонок Ак Буре и его друзья доступно и весело обучают детей татарским словам и выражениям, становятся проводниками в удивительный мир живой культуры многонационального российского народа для всех желающих. Неслучайно разработчики проекта выбрали слоган «Ак Буре в каждое сердце». Ведь родной язык — это ключ к детскому сердцу, открывающий сокровищницу национального наследия и укрепляющий связь поколений.

С приветственными словами к участникам встречи обратились директор АНО «Мирас» (Наследие) Римма Шакирова и заместитель председателя Атономии татар Москвы Эдуард Юсупзянов.

Всем присутствующим были показаны мультфильмы, видеопрезентации и методические материалы проекта, который поможет детям играя изучать татарский язык.

Положительным опытом и результатами внедрения этой системы с участниками поделилась Рина Ринадовна Бадриева — директор Средней образовательной школы №18 (Казань), на базе которой опробирована методическая система изучения татарского языка «Учим татарский с Ак Буре».

От лица инициаторов проекта мецената Рустэма Магдеева, АНО «Мирас» и Автономии татар Москвы Управлению образования г. Казани были переданы комплекты методических пособий, брошюр и флеш-носителей с обучающими мультфильмами!

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