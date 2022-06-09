Творческие коллективы татарского культурного центра Москвы стали участниками «Библионочи»

Коллективы Татарского культурного центра — ансамбли «Нур», «Ясмин», «Татар моннары», «Хазина», «AkbuzAt» приняли участие в «Библионочи». Это мероприятие проводится ежегодно в различных библиотеках Москвы. В этом году она была посвящена народным традициям. Ансамбли ТКЦ познакомили гостей «Библионочи» с элементами традиционного образа жизни татар: элементами костюма, национальными праздниками, кухней и культурой. На выступлениях наших коллективов прозвучали популярные татарские народные песни и музыкальные композиции татарских композиторов.

Кантри-фолк группа «Akbuz At» выступила на двух площадках. В Ново-Переделкино на уникальном фестивале «Славянка FEST», направленном на сохранение традиционной культуры прошлого и ее интеграцию в настоящее, коллектив познакомил гостей с этнической музыкой. Это мероприятие стало продолжением культурно-просветительского проекта «Русская прялка», который объединяет мастеров ремесел и фольклористов уже пятый год.

В празднике принял участие и другой коллектив ТКЦ — ансамбль «Мирас». Оба коллектива получили дипломы от организаторов фестиваля.

В Центральной государственной молодежной библиотеке им. М. А. Светлова, музыканты «Akbuz At» приняли участие в большой программе «По следам культурного наследия».

Для гостей состоялась лекция по культуре тюркских народов, прозвучали стихотворные выступления поэтов — представителей малых народов Севера. Фолк-ансамбль представил свои интерпретации популярных татарских песен.

По словам артистов, концерты прошли в уютной дружественной обстановке.

Все творческие коллективы получили благодарности за активное участие в мероприятиях.

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