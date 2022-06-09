В Магнитогорске проходит конкурс «Сохраняя татарские традиции»

Отдел татарской культуры МБУК «Дом дружбы народов» и местная национально-культурная автономия татар «Татар рухы» г. Магнитогорска приглашают принять участие в фотоконкурсе «Сохраняя татарские традиции», посвященном году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Конкурс проходит по следующим номинациям
– фотография проведения татарских народных обрядов (Исем кушу,
Никах, Свадьба, др.);
– фотопортрет в национальном костюме (по пояс или в полный рост,
в национальной обстановке);
– фотография предметов народных промыслов (предметы быта, шамаили
(аяты Корана) и др.;
– фотография народных праздников (Гусиная помощь, Сабантуй, др.);
– история в фотографиях (семейные фото XIX–XX века – исторические
события, в интерьере, портретные; указать место, дату, краткие сведения
о лицах, изображенных на фото).
Работы на конкурс принимаются с 6 июня по 26 июня 2022 года.
– 04 июля-10 июля – просмотр работ членами жюри;
– 11 июля – публикация результатов конкурса на сайте и в соц. сетях
– с 14 июля – доступ для скачивания дипломов на сайте ДДН.