В Магнитогорске проходит конкурс «Сохраняя татарские традиции»

Отдел татарской культуры МБУК «Дом дружбы народов» и местная национально-культурная автономия татар «Татар рухы» г. Магнитогорска приглашают принять участие в фотоконкурсе «Сохраняя татарские традиции», посвященном году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Конкурс проходит по следующим номинациям

– фотография проведения татарских народных обрядов (Исем кушу,

Никах, Свадьба, др.);

– фотопортрет в национальном костюме (по пояс или в полный рост,

в национальной обстановке);

– фотография предметов народных промыслов (предметы быта, шамаили

(аяты Корана) и др.;

– фотография народных праздников (Гусиная помощь, Сабантуй, др.);

– история в фотографиях (семейные фото XIX–XX века – исторические

события, в интерьере, портретные; указать место, дату, краткие сведения

о лицах, изображенных на фото).

Работы на конкурс принимаются с 6 июня по 26 июня 2022 года.

– 04 июля-10 июля – просмотр работ членами жюри;

– 11 июля – публикация результатов конкурса на сайте и в соц. сетях

– с 14 июля – доступ для скачивания дипломов на сайте ДДН.

Дом Дружбы Народов г. Магнитогорска